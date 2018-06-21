В кафе Cait blue cafe на ул. Бокшто, в Вильнюсе, выдают необычные чеки - все в них, кроме названия компании и кафе, написано по-русски. "Такой чек мы получили сегодня в Вильнюсе, в кафе на ул. Бокшто.... Без комментариев... Мы шокированы...", – писала в Facebook Аушра Гийите.
Пунцявичюс сказал, что этот чек не отвечает установленным требованиям.
"Во-первых, надо подчеркнуть, что все чеки в Литве должны быть напечатаны по-литовски", – сказал он.
Журналисты LRT.lt позвонили по указанному телефону компании. Ответил человек, представившийся главой компании Вячеславом. По его словам, rэто была ошибка системы: "Это случилось по ошибке. Плохо установлена система. Это был не единичный случай, но мы не обращаем на это внимания. Сейчас намерены исправить положение".
За нарушение закона об использовании кассовых аппаратов грозят штрафы. Пунцявичюс сказал, что каждую подобную ситуацию рассматривают индивидуально, а размер штрафа зависит от характера нарушения.
За использование кассовых аппаратов, которые не зарегистрированы в ГНИ или не отвечают установленным требованиям и за выдачу не отвечающих требованием чеков, полагается штраф в размере от 300 до 1800 евро.
"Однако, по мнению ГНИ, вероятность попытки избежать уплаты налогов наблюдается там, где доминирует наличный расчет. Надо отметить, что в этом году сектор общепита - один из 4 приоритетных сфер, для контроля которых ГНИ выделила отдельные ресурсы. В Литве услуги общепита предоставляют больше 2000 компаний. На первом этапе анализа в поле зрения ГНИ попали 194 налогоплательщика, занимающихся этой деятельностью.
В прошлом году провели более 430 проверок, выявили 417 нарушений. В результате в бюджет поступило на 300 000 евро больше налогов. 58% всех случаев касались организации кассы (не выдача чеков, слишком много средств в кассе, нарушение порядка кассовых операций). Было замечено, что некоторые компании используют компьютеры, имитирующие кассовые аппараты, и выдают клиентам чеки, которые сложно отличить от кассовых", – сказал представитель ГНИ.
По словам Пунцявичюса, кассовый чек должен быть хорошо отпечатан, все надписи должны легко читаться.
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