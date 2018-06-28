Об этом в столице будут говорить еще не раз и находить аргументы как за, так и против.

На этот раз появились разногласия относительно застройки квартала на половине пути между вильнюсским автовокзалом и ТЦ Maximа на ул. Миндауго.

В феврале 2018 г. появились планы застройки участка по адресу ул. Агуону, 17, на котором разрешили строить 7-8-этажные дома. Строители заверяют, что в Науяместисе есть 9-этажки, поэтому новый квартал на общем фоне не будет выделяться, и станет визитной карточкой района.

Жители не согласны с этим и убеждены, что в центре города хотят построить новый Перкункемис, дома которого будут выбиваться на фоне имеющихся построек. Блюстители наследия сначала одобрили проект, а сейчас передумали.

Жители дома номер 7 на ул. Шальтиню, который находится рядом с местом, где планируется строительство, уверяют, что они не против стройки, они против того, что там планируют строить.

"Мы за то, чтобы территория была приведена в порядок. Давно пора это сделать. Вопрос лишь, как. В нашем квартале дома стоят уже сто лет, все они - трехэтажные.

Сейчас рядом проектируют 7-этажные дома с наземными стоянками, это реально 8-этажные "монстры". Они не вольются в наш квартал. Это просто большие коробки с плоскими крышами, как в Перкункемисе", – рассказал DELFI председатель жилтоварищества Кястутис Дапкявичюс.

"Наш квартал находится в охраняемой зоне культурного наследия. Это означает какую-то охрану, мы ее понимаем как сохранение стилистики, единства. Проектирование 8-этажек, которые якобы с улицы не будут видны – непонятный мотив.

Поскольку это территория наследия, здесь действуют ограничения и особые требования, например, при замене окон нельзя устанавливать пластиковые. А тут разрешают строить дома как в Перкункемисе - 8-этажные с плоскими крышами", – сказал собеседник.

По его словам, во время публичных обсуждений к мнению жителей не прислушивались.

На сайте Вильнюсской мэрии на самом деле есть информация о том, что одобрен проект застройки участка на ул. Агуону, 17. Проект представила компания Eika, строитель - Upės lašas.

По данным Центра регистра, участок принадлежит Eika. Акционеры компании – президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис и Кястутис Максимавичюс.

Представитель компании Eikа Мартинас Жибуда заверил DELFI, что компания намерена строить дома, которые будут сочетаться с окружающими.

"Мы хотим акцентировать, что Eika согласовывала все проектные предложения на ул. Агуону, 17 и провела все публичные дискуссии, в них участвовали компетентные специалисты и представители общины.

В предложениях, которые весной были одобрены, предполагается застройка по периметру, высотность имеющихся зданий не будет превышена, самые высокие здания будут находится в середине квартала и на общий вид улиц влиять не будут.

Подобным образом строились и 9-этажные здания в соседних кварталах на ул. Миндауго, Альгирдо и Кауно. Мы верим, что в ходе дискуссий и переговоров сможем создать квартал, который станет визитной карточкой Науяместиса, его лицом", – писал Жибуда, заметив, что они остановились на 7-этажных домах, хотя могли строить и более высокие.

Представитель Департамента культурного наследия по связям с общественностью Довиле Белевичюте информировала, что согласование этого проекта отозвано из-за высказанной жителями позиции.

"Ситуацию повторно обсудят в Департаменте культурного наследия и будут согласовывать новый проект. В любом случае высота застройки не может быть выше самого высокого здания квартала, т.е. 20 м. Поэтому 7 и 8-этажных домов здесь быть не может, если самый высокий дом в этой части города 4-5-этажный", – сказано в комментарии.