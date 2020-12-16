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Государственная компания "Литовская почта" завершила сделку по продаже здания центрального почтамта в центре столицы Литвы, на проспекте Гедиминаса.
В центре столицы Литвы за 11,2 млн. евро продано здание почтамта
© DELFI / Karolina Pansevič

Здание за 11,2 млн. евро приобрело ЗАО Terseta, принадлежащее компании Lords LB Asset Management.

Полученные средства "Литовская почта использует на модернизацию своей деятельности, обновление почтовых отделений у улучшение условий труда. Договор о продаже был подписан в сентябре этого года. Право на покупку Lords LB Baltic Fund IV получила во время аукциона в декабре 2019 г.

Это второе здание, которое фонд Lords LB Baltic Fund IV купил в центре Вильнюса.

Почтамт переехал из здания на проспекте в помещение на ул. Тоторю.

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