В Брюсселе подписано соглашение о синхронизации электросетей

Соглашение подписали накануне саммита Евросоюза президент Литвы Даля Грибаускайте, премьеры Латвии, Эстонии и Польши, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
До сих пор Балтийские страны действуют в синхронном режиме в постсоветском кольце энергетической системы БРЭЛЛ, и зависят от диспетчерской в Москве, а также от российской сети ЛЭП. Страны стремятся сократить эту зависимость.
Глава Еврокомиссии (ЕК) утверждает, что комиссия с самого начала ее срока полномочий взяла на себя обязательство полной интеграции Балтийских стран в электросети Европы.
"Это - наша обязанность, и необходимо для Балтийских государств и ЕС. Только что мы подписали соглашение, которое постараемся реализовать. В этих вехах действий мы установили стремление полной синхронизации сетей до 2025 года", - цитируются в пресс-релизе слова Ж.-К. Юнкера.
Эти политические вехи действий готовят почву для практической реализации проекта - в них намечается четкое расписание действий. Первое из этих действий - начало процедуры ENTSO-E (Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии).
До сих пор Балтийские страны действуют в синхронном режиме в постсоветском кольце энергетической системы БРЭЛЛ, и зависят от диспетчерской в Москве, а также от российской сети ЛЭП. Страны стремятся сократить эту зависимость. БРЭЛЛ объединяет Россию, Беларусь и три страны Балтии.
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