Группа на высоком уровне Плана объединения балтийского энергетического рынка (BEMIP - Baltic Energy Market Interconnection Plan), в которой работают представители трех Балтийских стран, Польши и Еврокомиссии, одобрила технический сценарий синхронизации, который подготовили ученые Польского института энергетики в Гданьске.

Это решение означает, что окончательно определен сценарий синхронизации, завершены длившиеся четыре года дискуссии. По сообщению Кабмина, это существенный шаг для формального начала подключения энергетических систем Балтийских стран к европейским сетям.

"При тесном сотрудничестве на всех уровнях, не забывая о долгосрочной перспективе, мы целенаправленно стремились к основной цели - укрепить основы своей энергетической независимости и энергетически стать полноценными членами Евросоюза", - отметил в пресс-релизе премьер Саулюс Сквернялис.

Согласно утвержденному сценарию, синхронизация состоится через две перемычек с Польшей - имеющейся перемычки LitPol link и прокладки нового морского кабеля - оборудование синхронных компенсаторов, необходимых на случай прекращения работы LitPol Link и действия системы в режиме "острова".

Польские ученые установили, что такой сценарий является технологически надежным и экономически выгодным. Он обеспечит стабильную и надежную работу систем, а также непрерывные поставки электроэнергии потребителям Балтийских стран.

Принятое в пятницу решение позволяет операторам систем электропередачи Польши и Балтийских стран до 21 сентября подать совместную заявку в Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) относительно расширения континентальной европейской зоны. Ответ на заявку ожидается приблизительно через год.

Позднее, до 11 октября, компании Litgrid, AST и Elering подадут общую заявку в Фонд ЕС Европейского механизм взаимодействия CEF (англ. Connecting Europe Facility) по вопросу финансирования первого этапа проекта в 432 млн евро.

В результате оценки дополнительных технических решений – оборудования компенсаторов и прочих работ, стоимость проекта достигнет приблизительно 1,4 млрд евро. Ожидается, что ЕС выделит 75% средств.

Проект синхронизации планируется завершить в 2025 году.