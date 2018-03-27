На встрече планируется обсудить планы модернизации Мажейкяйского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), видение и новые идеи Orlen, а также тарифы на услуги, соответствующие общественным интересам (УСОИ) для крупных компаний, использующих много электроэнергии, утверждает вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.

"Обсудим сотрудничество с Orlen в целом, чтобы далее функционировал наш НК Orlen Lietuva, проблемы, если они есть, планы модернизации. Надеемся услышать их определенное видение, их идеи. Возможно, подпишем совместную декларацию, но пока это до конца не ясно. (...) Это в большей степени определенный визит вежливости со стороны руководства польской компании. Особых обязательств и договоров не будем подписывать", - сказал BNS Д. Матулёнис.

По его словам, декларация будет "больше протоколом намерений, интенций".

В ответ на вопрос о том, будет ли обсуждаться вопрос восстанавливаемой железнодорожной ветки в Реньге, или вопрос о дифференциации возможных цен на УСОИ для энергоемких компаний, которой и является Orlen Lietuva, Д. Матулёнис сказал, что будут обсуждаться все важные вопросы.

Во вторник с руководством Orlen и Orlen Lietuva встретится и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.