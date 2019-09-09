В августе в Литве – дефляция в 0,4%

Департамент статистики Литвы сообщил, что годовая инфляция (в августе, по сравнению с августом 2018 года) составила 2,6%, а среднегодовая инфляция – 2,5% (в июле – соответственно 2,7% и 2,4%).
Специалисты в сфере статистики утверждают, что на месячный показатель основном повлияло сокращение цен на твердое топливо, овощи, приборы и средства личного ухода, бытовых товаров краткосрочного использования, а также рост цен табачные изделия, хлеб и зерновые продукты, услуги ресторанов, кафе, масла, рыбу и морские продукты.
За месяц цены на потребительские товары снизились на 0,7%, а на услуги – выросли на 0,3%, за год – они выросли на 1,8% и на 4,5% соответственно.
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