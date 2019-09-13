По сообщению компании, в предыдущий раз так активно КГЭС работала почти десять лет назад – в марте 2010 года. Тогда было произведено 90,8 гигаватт-часов.
Производство на Круонисской ГЭС выросло по причине особо благоприятной разницы между ценами на электроэнергию в часы пик и ночными, при этом сократилось производство электроэнергии на ГЭС в Латвии и Эстонии.
КГЭС единственная в странах Балтии может начать производство в течение 2 минут.
Эта электростанция обеспечивает основную часть необходимого аварийного резерва в Литве.
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