В августе цены на электроэнергию выросли, но были ниже, чем в прошлом году

По сравнению с июлем, цена выросла на 0,9%, сообщает государственная энергетическая группа Lietuvos energija.
"Хотя спрос на электроэнергию обычно с приближением осени начинает расти, в августе этого года, напротив, мы наблюдаем снижение во всех странах Балтии. Уровень цен в этих странах также остался на том же уровне и рос незначительно", - отметил в сообщении для печати Мартинас Боратинскас, руководитель департамента бизнес-решений Lietuvos energijos gamyba (LEG).
Средняя цена на электроэнергию в Латвии составляла 49,49 евро, а в Эстонии - 49,08 евро. За год цены на электроэнергию в Латвии снизились на 16,2%, за месяц выросли на 1,1%, а в Эстонии - подешевели на 11,4% и подорожали на 0,3% соответственно.
В четвёртой ценовой зоне Швеции цены на электроэнергию выросли на 3,5%. Разница в цене между Литвой и Швецией в августе составила 10,7 евро.
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