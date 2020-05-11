В апреле в Литве выросли цены на продукты питания

По сравнению с мартом, в апреле цены на продукты питания и неалкогольные товары увеличились на 1,3%. Больше всего изменились цены на свежие фрукты и овощи: подорожала пекинская капуста, чеснок, цветная капуста, лимоны, зеленый салат, но подешевели авокадо, виноград, длинноплодные огурцы, бананы, апельсины.
Между тем одежда из-за появления новых коллекций подорожала на 3,3%, а обувь – на 2,1%.
Цены на транспортные товары и услуги снизились на 2,5%. Это обусловлено снижением цен на горючее (7,7%).
Цены на содержание жилья, на воду, электроэнергию, газ и др. снизились на 1,8%, это обусловлено снижением цен ан отопление (9,3%), сжиженный газ для приготовления пищи (6,1%).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Представитель правительства: картина пугает, люди носят маски неправильно (8)
Представитель правительства Литвы Гедрюс Сурплис в...
В Литве - еще один привозной случай коронавируса заболел ребенок из Москвы
11 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и...
Экономист: выплаты безработным должны составлять не 200, а 257 евро (21)
После того как в минувший четверг парламент Литвы...
Опрос: почти половина жителей Литвы указала, что их доходы во время карантина уменьшились (6)
46% жителей Литвы сказали, что их доходы с началом...
Предприниматель: если мы не будем создавать рабочие места, появится армия безработных (15)
Предприниматель, глава строительной компании Hanner...