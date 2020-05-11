В апреле в Литве выросли цены на продукты питания

По сравнению с мартом, в апреле цены на продукты питания и неалкогольные товары увеличились на 1,3%. Больше всего изменились цены на свежие фрукты и овощи: подорожала пекинская капуста, чеснок, цветная капуста, лимоны, зеленый салат, но подешевели авокадо, виноград, длинноплодные огурцы, бананы, апельсины.

Между тем одежда из-за появления новых коллекций подорожала на 3,3%, а обувь – на 2,1%.

Цены на транспортные товары и услуги снизились на 2,5%. Это обусловлено снижением цен на горючее (7,7%).

Цены на содержание жилья, на воду, электроэнергию, газ и др. снизились на 1,8%, это обусловлено снижением цен ан отопление (9,3%), сжиженный газ для приготовления пищи (6,1%).