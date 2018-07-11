В Алитусе завершено строительство завода Glass LT

В литовском Алитусе завершилось строительство нового завода отечественного производителя стеклопакетов Glass LT стоимостью 9,2 млн евро.
© alytusplius.lt

Компания сообщила, что одно лишь строительство завода обошлось в 4 млн евро, а около 5 млн евро было инвестировано в оборудование нового поколения и системы управления. 2,1 млн евро под проект выделено из структурных фондов Евросоюза.

"Рынок очень конкурентный. Конкуренция идет и в ценовой категории, хотя затраты на сырье и персонал растут. Напряжение привносит и неопределенность на скандинавском строительном секторе, поэтому вероятно, что этот рынок экспорта сократится", - отметил в пресс-релизе гендиректор Glass LT Гедрюс Яцкунас.

В прошлом году Glass LT произвела ,95 млн кв. метров стеклопакетов. Компания надеется увеличить в течение пяти лет объемы производства на 15% до 2,2 млн кв. метров. Больше всего стеклопакетов компания экспортирует в страны Скандинавии, Латвию и Польшу.

После расширения производства будут созданы 32 новых рабочих места, а количество работников составит 132.

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