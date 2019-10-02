Учрежденная в 2018 году компания MS LT01 займется в Алитусе добычей и переработкой минеральных пород, пишет Verslo žinios.
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Инвестиции составят 5 млн. евро, планируют создать 70 рабочих мест.

В компании путем химической конверсии будут производить сульфат магния, гидроксид кремния, сульфат натрия. А также сырье - порошки для их использования в металлургической промышленности, и кварцевый песок.

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