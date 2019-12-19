По словам основного акционера компании Сигитаса Паулаускаса, работы идут по плану.
"Все идет по плану, после Нового года начнутся испытания, в марте планируем (произвести – BNS) первый продукт, а открытие намечается на начало лета, в июле", – сказал BNS С. Паулаускас.
Группа сообщила, что годовые мощности нового завода древесных плит составят 600 тыс. кубометров. На нем будут работать 140 человек, в основном это операторы автоматизированных станков.
По словам С. Паулаускаса, весной должно начаться и строительство завода корпусной мебели. В него планируется инвестировать около 60 млн евро, трудоустроить еще 250-300 человек.
Строительство завода древесных плит в Акменской СЭЗ началось в августе 2017 года. После завершения расширения группа намерена в целом создать около 1 тыс. рабочих мест.
В группу Vakaru medienos grupe входят компании Klaipedos mediena, Sakuona, VMG Technics, она также является оператором Акменской СЭЗ.
Консолидированная выручка VMG в 2018 году выросла на 4,1% до 163,587 млн евро, а чистая прибыль – на 7,2% до 17,484 млн евро.
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