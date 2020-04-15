В аэропортах Литвы из-за поставок средств медицинской защиты увеличился грузопоток

aA
В трёх аэропортах Литвы в этом году заметно возрос грузопоток - в первом квартале он увеличился на 17% до 4,5 тыс. тонн.
По словам главы Отдела авиационных услуг компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Ауримаса Стиклюнача, грузопоток увеличился из-за доставок средств медицинской защиты - их уже доставлено около 450 тонн.
Больше всего грузов обслужил Вильнюсский аэропорт – 3,7 тыс. тонн (на 20% больше). Каунасский аэропорт обслужил 802,3 тонны (на 4% больше), аэропорт Паланги - 0,9 тонны (на 30% больше).
Только в марте грузопоток вырос на 13% до 1,6 тыс. тонн.
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: из-за угрозы распространения коронавируса будет закрыт городок Неменчине (13)
Из -за угрозы распространения коронавируса будет...
Глава Минздрава Литвы о женщинах, которые не могут сделать аборт: будет повод принять другое решение (1)
Во время пресс-конференции министр здравоохранения...
Очаг вируса на швейном предприятии: больные свободно ходили по городку 19 заболели, 6 из них - в больнице (71)
В пасхальные выходные в Литве появилась информация об...
Елена Леонтьева. Время нестандартное – нестандартные и решения (1)
Компенсация потерь из-за остановленной во время...
В Литве за сутки установили 21 новый случай коронавируса (27)
За прошедшие сутки в Литве установили 21 новый случай...