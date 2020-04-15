В аэропортах Литвы из-за поставок средств медицинской защиты увеличился грузопоток

По словам главы Отдела авиационных услуг компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Ауримаса Стиклюнача, грузопоток увеличился из-за доставок средств медицинской защиты - их уже доставлено около 450 тонн.

Больше всего грузов обслужил Вильнюсский аэропорт – 3,7 тыс. тонн (на 20% больше). Каунасский аэропорт обслужил 802,3 тонны (на 4% больше), аэропорт Паланги - 0,9 тонны (на 30% больше).

Только в марте грузопоток вырос на 13% до 1,6 тыс. тонн.