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В трёх аэропортах Литвы в этом году заметно возрос грузопоток - в первом квартале он увеличился на 17% до 4,5 тыс. тонн.
В аэропортах Литвы из-за поставок средств медицинской защиты увеличился грузопоток
© SAM nuotr.

По словам главы Отдела авиационных услуг компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") Ауримаса Стиклюнача, грузопоток увеличился из-за доставок средств медицинской защиты - их уже доставлено около 450 тонн.

Больше всего грузов обслужил Вильнюсский аэропорт – 3,7 тыс. тонн (на 20% больше). Каунасский аэропорт обслужил 802,3 тонны (на 4% больше), аэропорт Паланги - 0,9 тонны (на 30% больше).

Только в марте грузопоток вырос на 13% до 1,6 тыс. тонн.

ru.DELFI.lt
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