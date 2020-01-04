"Год однозначно был хорошим. Это продолжение прежней работы. Прошедший год все будут вспоминать как год, когда у нас появился "единорог". Но давайте признаем, что это результат наработок нескольких лет", – сказал BNS экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Глава агентства по развитию экосистемы стартапов Startup Lithuania Роберта Рудокене подчеркнула, что выход предприятия Vinted в "единороги", то есть в стартапы со стоимостью более 1 млрд евро, будет прекрасной точкой отсчета для всей системы.

"Мы считаем, что это будет очень хорошей точкой отсчета для самой экосистемы, примером успеха, который заражает других", – сказала BNS Р. Рудокене.

Один из основателей одного из крупнейших литовских стартапов, компании решений в области кибернетической безопасности Tesonet – Томас Окманас говорит, что пример Vinted вдохновляет все сообщество стартапов.

Отвечая на вопрос, кто бы еще мог стать литовским "единорогом", эксперты и аналитики называют Tesonet и компанию каршеринга (краткосрочной аренды автомобилей – ред.) CityBee. Стоимость последней в январе 2019 года достигала 300 млн евро, а стоимость Tesonet официально не сообщается, так как предприятие не привлекает средства инвесторов.

По словам Р. Рудокене, работающие в экосистеме стартапов люди чаще всего называют именно Tesonet.

"Тот же самый Tesonet все называют, другие назвать сложно, потому что зависит от того, как у них пойдут дела. Вероятнее всего, что может "выстрелить" кто-то, кто привлек инвестиции", – сказала руководитель Startup Lithuania.

"Из того, что я слышу, то эти два (Tesonet и CityBee – BNS) – наиболее реальные кандидаты. Они генерируют немалые доходы. Давайте посмотрим на Tesonet – в нем уже занято около 500 и даже больше человек. Эти стартапы и на рынке труда приобретают все большую известность и как работодатели, и как распространители этой хорошей культуры", – сказал экономист Т. Повилаускас.

Сам Tesonet подчеркивает, что для предприятия статус "единорога" не является целью, потому что компания не привлекает инвестиции.

"У Tesonet до сих пор нет никаких внешних инвестиций, так что такой титул для нас, по всей видимости, не будет вполне точным. По сути главным моментом мы считаем развитие продуктов, а также мы работаем над новыми продуктами", – объяснил Т. Окманас.

Прошлый год был важен для экосистемы стартапов и тем, что на Вильнюсскую биржу вышел первый стартап – fintech-компания NEO Finance. По словам главы правления NEO Finance Эвалдаса Ремейкиса, решение выйти на биржу себя оправдало.

"Выходя на биржу, можно иметь самые разные цели. Мы шли из-за прозрачности и надежности, так как мы являемся финансовым учреждением, наши потребители инвестируют через платформу, держат средства, и нам очень нужно обеспечивать надежность, прозрачность, что деньги инвесторов в безопасности", – сказал BNS Э. Ремейкис.

Бывший министр экономики и инноваций Виргиниюс Синкявичюс поставил для Литвы цель – к 2020 году в стране должна появиться тысяча стартапов. По данным Startup Lithuania, сейчас в Литве действует 933 стартапа, так что цель уже близка.