Ужесточают порядок на пароме: не будут продавать алкоголь и сократят количество пассажиров

"Сейчас мы всей командой работаем в полную мощность, чтобы литовцы могли вернуться домой. Наша основная цель – обеспечить безопасность пассажиров и членов экипажа, водителей большегрузных машин, поэтому мы ужесточили правила безопасности", – сказал представитель DFDS Seaways Вайдас Клумбис.

Отныне на пароме надо покупать всю каюту, отдельные места не продают. Еще раньше DFDS ограничила продажу сидячих мест, чтобы обеспечить безопасное расстояние между пассажирами. Зоны отдыха, бары, кафе и рестораны на паромах закрыты. Вход в магазины – ограничен. С начала недели пассажирам не продают и алкоголь. Еду продают только на вынос.

Повышенное внимание уделяют соблюдению гигиены. Дезинфекторы доступны всем пассажирам, поверхности дезинфицируются. Члены экипажа работают в перчатках.

За первую неделю на паромах в Литву вернулись больше 4000 пассажиров.