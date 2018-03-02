Уже не работают порталы Skrydžiai LT

Через порталы 24fly.com и 24fly.lt новые билеты купить нельзя. Можно лишь проверить состояние уже сделанных заказов.

Глава Skrydžiai LT Эгле Ленковичене подтвердила, что порталы уже не работают, но отрицала, что это связано с крахом Travelonline Baltics.

"Они (порталы – BNS) не работают уже в течение некоторого времени, сейчас точно не могу сказать, с каких пор (...) Это связано с судебными тяжбами (...) Клиенты, заказавшие билеты, ни с какими проблемами столкнуться не должны", – сказала Ленковичене, заметив, что не может комментировать ситуацию подробно и сказать, возобновиться ли деятельность порталов.

В последнее время не работают и порталы ryanair-skrydis.lt и wizzair-skrydis.lt. По данным Domreg.lt, порталы принадлежат зарегистрированной в ОАЭ компании Sirio H.R.O and Business Consultancy FZE, которую возглавляет Пранас Слушнис.

"Мы давно не предоставляем услуги через эти порталы (...). Мы купили этот бизнес, хотели развивать его. Но качество обслуживания наших партнеров нас не удовлетворяло, мы решили не заниматься этим бизнесом, kчтобы не замарать имя нашей компании", – сказал Слушнис, заметив, что не хочет называть партнеров.

Ленковичене сказала, что порталы ryanair-skrydis.lt и wizzair-skrydis.lt с платформой Skrydžiai LT не связаны.

По словам Ленковичене, Skrydžiai LT арендует систему у литовской компании Oviosoft. Единственный акционер этой компании Паулюс Ясайтис, он же является единственным акционером Aviahero.

Aviahero - единственный акционер Travelonline Baltics, которую с середины декабря 2017 года также возглавляет Ленковичене.

В конце января Департамент туризма лишил Travelonline Baltics лицензии, а Вильнюсская окружная прокуратура проводит расследование в связи с растратой чужого имущества в крупных размерах.

Сообщалось, что учрежденная в 2016 году компания Skrydžiai LT действует на девяти рынках – в Литве, Латвии, Эстонии, Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Болгарии и Польше.

Компании в разных странах принадлежали 24fly, 2fly и Easyfly. Skrydžiai LT в 2016 г. получила доход на сумму 11,453 млн. евро и получила чистую прибыль в 496 800 евро.