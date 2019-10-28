Генеральный директор литовской государственной газопередающей компании Amber Grid Саулюс Билис покидает предприятие, сообщили BNS источники.
Saulius Bilys
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Он возглавлял реализующую стратегические энергетические проекты Amber Grid с июня 2013 года. Как стало известно из источников, понедельник – последний день его работы.

С. Билис был вынужден уйти с должности после того, как предприятию не удалось в намеченное время – до начала октября – подписать договор о строительстве стратегического для Литвы газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 100 млн евро.

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Проект забуксовал после того, как участники конкурса подрядчика предъявили иски в судах из-за процедур конкурса, а Служба конкурсных закупок заявила, что конкурс не был прозрачным.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас недавно сказал BNS, что пока не драматизирует ситуацию, хотя и признал, что она сложная. Он уверял, что риска потерять европейское финансирование пока нет, и обещал, что газопровод будет построен своевременно – до конца 2021 года.

Конкурс подрядчика GIPL выиграла литовская компания по прокладке трубопроводов Alvora, однако подписать договор с ней помешала компания MT Group, которая заняла второе место по результатам конкурса и обжаловала в судах решения о выборе победителя.

Представившая судам заключение Служба конкурсных закупок (СКЗ) утверждает, что победа Alvora обусловлена незаслуженно поставленные ей три балла, кроме того, Amber Grid могла недопустимым образом изменить толкование и содержание условий конкурса.

Amber Grid еще в сентябре намеревалась подписать договор стоимостью 79,85 млн евро (без НДС) с Alvora.

Проект GIPL стоимостью 500 млн евро Amber Grid проводит в жизнь вместе с польским оператором газопередающей системы Gaz-System.

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