Он возглавлял реализующую стратегические энергетические проекты Amber Grid с июня 2013 года. Как стало известно из источников, понедельник – последний день его работы.
С. Билис был вынужден уйти с должности после того, как предприятию не удалось в намеченное время – до начала октября – подписать договор о строительстве стратегического для Литвы газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 100 млн евро.
Проект забуксовал после того, как участники конкурса подрядчика предъявили иски в судах из-за процедур конкурса, а Служба конкурсных закупок заявила, что конкурс не был прозрачным.
Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас недавно сказал BNS, что пока не драматизирует ситуацию, хотя и признал, что она сложная. Он уверял, что риска потерять европейское финансирование пока нет, и обещал, что газопровод будет построен своевременно – до конца 2021 года.
Конкурс подрядчика GIPL выиграла литовская компания по прокладке трубопроводов Alvora, однако подписать договор с ней помешала компания MT Group, которая заняла второе место по результатам конкурса и обжаловала в судах решения о выборе победителя.
Представившая судам заключение Служба конкурсных закупок (СКЗ) утверждает, что победа Alvora обусловлена незаслуженно поставленные ей три балла, кроме того, Amber Grid могла недопустимым образом изменить толкование и содержание условий конкурса.
Amber Grid еще в сентябре намеревалась подписать договор стоимостью 79,85 млн евро (без НДС) с Alvora.
Проект GIPL стоимостью 500 млн евро Amber Grid проводит в жизнь вместе с польским оператором газопередающей системы Gaz-System.
Litgrid: электроэнергия в Литве на прошлой неделе продолжала дешеветь
Средняя оптовая цена на электроэнергию в Литве на...
В Клайпеду пришел новый груз "Новатэка" (6)
В воскресенье в Клайпеду прибыл новый небольшой груз с...
Новые рейсы из Вильнюса: Харьков, Лондон, Вена и Элиат (3)
С началом зимнего сезона, в воскресенье, стартовали...
Во второй раз за несколько дней вышла из строя система э-банкинга банка SEB (1)
Часть клиентов банка SEB сообщила, что не может...
TOP новостей
Выясняются масштабы трагедии в Алитусе: большой удар пришелся по сельскому хозяйству (24)
Понемногу выясняются настоящие масштабы последствий...
В Алитус неожиданно наведался президент Литвы: картина апокалиптическая
В Алитус приехал президент Литвы Гитанас Науседа ,...
"Многие родители из литовскоязычных семей отдают своих детей в нашу школу": учитель музыки из Шяуляй поведала об уникальном примере обучения #шестой урок: музыкальный тест (18)
Не секрет, что сегодня ученики, равно как и их родители,...
В студии DELFI - российский писатель, сценарист, сатирик Виктор Шендерович (57)
В понедельник гостем студии DELFI стал известный...
Слова депутата вызвали шквал эмоций: после смерти молодого врача заговорили "об охоте на ведьм" (21)
Слова председателя парламентского комитета по...