В четверг он подал правлению предприятия заявление об увольнении, которое было удовлетворено. Как сообщает компания, Д. Бутвидас ушел в отставку, чтобы обеспечить стабильную работу предприятия, и приняв во внимание интересы предприятия.

Правление вскоре начнет поиск нового руководителя компании, сообщила SP.

Председатель правления SP в четверг сказал BNS, что на предприятии имеют место процедурные нарушения, однако давать им оценку не стал. По его словам, в четверг правление рассматривало выводы рабочей группы министерства о непрозрачной деятельности SP, а свою оценку планирует представить в ближайшее время.

Рабочая группа дала оценку 8-и конкурсам SP, которые были объявлены в 2017–2019 годах. Из них состоялся только один, пять были прекращены из-за жалоб, еще два проводятся.

По данным Центрального портала конкурсных закупок, в 2017 году переправа прекратила конкурс на реконструкцию рамп паромов стоимостью 1,3 млн евро, кроме того, не состоялись также объявленные в прошлом и нынешнем году конкурсы на закупку новых пассажирских паромов стоимостью 12 млн евро и на закупку катамарана стоимостью 2,8 млн евро.

По данным BNS, в выводах аудита говорится, что конкурс на закупку паромов, вполне вероятно, должна была выиграть голландская компания, конкурс на закупку катамарана – испанская компания, по неофициальному соглашению с поставщиками. Подозревать наличие предварительных договоренностей позволяют частые и длительные командировки гендиректора SP в Голландию и Испанию к конкретным поставщикам.

Например, Д. Бутвидас и директор компании по технике и безопасному судоходству Миндаугас Чакас дважды ездили к потенциальному поставщику катамарана – испанскому Rodman Polyship, 6 раз – к нидерландскому Aqualinerпо поводу аренды и продажи судна Smiltyne.

Установлено, что неэффективно использовались средства компании на зарубежные командировки – за три последних года на командировки потрачено 43 тыс. евро, однако график мероприятий был намного короче сроков командировок, во время таких поездок руководство компании отдыхало, удовлетворяло свои личные потребности.

Как говорится в сообщении министерства, Д. Бутвидас конфликтует с подчиненными, а это ухудшает внутреннюю атмосферу на предприятии.

SP осуществляет паромные перевозки пассажиров и грузов по каналу порта из Клайпеды на Куршскую косу.