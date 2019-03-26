Одним распоряжением Рокаса Масюлиса А. Вайткусу из прибыли порта выделена премия в размере четырех месячных зарплат за хорошие результаты и хорошее исполнение обязанностей в 2018 году. Другим распоряжением - об освобождении его от должности - А. Вайткусу выделена денежная компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск и выходное пособие в размере его средней зарплаты за один месяц.

По словам советника министра транспорта Витауте Шмайжите, А. Вайткус уволен не за плохие результаты работы, поэтому за хорошую работу ему справедливо положить премию.

"Премии полагаются руководителям государственных предприятий, если результаты хорошие. Таким образом, премия выделена за результаты 2018 года. За работу в прошлом. Увольнение связано с будущим - министр больше не видит возможности, чтобы А. Вайткус возглавлял дирекцию порта. А. Вайткус отозван не из-за плохих результатов, а из-за возникающих рисков, так что справедливо рассчитаться с ним за достигнутые результаты", - сказала она для присланного BNS комментария.

Постоянная часть зарплаты А. Вайткуса в 4-ом квартале прошлого года составляла 4766 евро (до налогов), надбавка за результаты деятельности - 2383 евро.