По словам женщины, такую картину в магазине можно было наблюдать в течение двух дней.
"Нормально ли, что в палангском магазине Maximа невозможно купить еду?", – удивлялась она такой картиной на популярном литовском курорте.
Директор департамента коммуникации Maximа Эрнеста Дапкене сказала DELFI, что причина тому - неожиданный наплыв покупателей.
"Вчера в этот магазин пришло большое количество покупателей, их было больше, чем обычно в середине недели, поэтому сегодня в первой половине дня ощущалась нехватка некоторых товаров. Мы оперативно исправили положение и подкорректировали количество заказов на будущее, чтобы ни в чем не было недостатка. Приносим извинения покупателям, которые столкнулись с временными неудобствами", – сказала Дапкене.
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