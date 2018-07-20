Читательница портала DELFI была поражена увиденной в палангской Maximа на ул. Витауто картиной - прилавки были практически пустые.
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По словам женщины, такую картину в магазине можно было наблюдать в течение двух дней.

"Нормально ли, что в палангском магазине Maximа невозможно купить еду?", – удивлялась она такой картиной на популярном литовском курорте.

Директор департамента коммуникации Maximа Эрнеста Дапкене сказала DELFI, что причина тому - неожиданный наплыв покупателей.

"Вчера в этот магазин пришло большое количество покупателей, их было больше, чем обычно в середине недели, поэтому сегодня в первой половине дня ощущалась нехватка некоторых товаров. Мы оперативно исправили положение и подкорректировали количество заказов на будущее, чтобы ни в чем не было недостатка. Приносим извинения покупателям, которые столкнулись с временными неудобствами", – сказала Дапкене.

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