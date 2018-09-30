Читатель отметил, что ассортимент в этом магазине весьма скудный, а непропорционально большое пространство занимают полки с алкогольными напитками. Выбор алкоголя здесь весьма широк, чего нельзя сказать об ассортименте, скажем, свежих овощей, специй. Но еще больше, по мнению читателя, там не хватает здравого смысла в размещении товаров. Читатель обратил внимание на то, что пиво в магазине стоит рядом со школьными товарами и игрушками, несмотря на то, что сам алкогольный отдел находится в другой части магазина. "Это Norfa готовит школьников к школе или это предназначено для родителей этих школьников, чтобы они сняли головную боль, вызванную школьными вопросами?", - вопрошает читатель.

Читатель шутит, что, может, настало время поставить алкоголь рядом с товарами для младенцев, например, рядом с детским питанием, на случай, если мамам захочется расслабиться. Или вообще открыть по несколько полок с алкоголем в каждом отделе. Для удобства покупателей. "Берешь кусочек колбаски, а рядом и бутылочка водки, берешь средство для мытья полов, а рядом винцо. Практично, не правда ли?", - шутил читатель.

На сайте этого ТЦ сказано: "Norfos mažmena ориентируется на практичного покупателя со средним достатком. Основные покупатели Norfа - семьи и женщины среднего возраста". "Я убедился в том, что Norfa - отличный ориентир для семей. Может, это было бы смешно, но когда знаешь, что в Рукле живет немало людей с различными социальными проблемами, людей, страдающих от алкогольной зависимости, пользоваться этим как минимум нехорошо. Конечно, я не надеюсь на участие со стороны ТЦ, ведь для них главное - солидный заработок, но если не хватает фантазии что-то предложить покупателям, необязательно на каждом пустом прилавке выставлять алкоголь.

Я желаю Norfai ориентироваться на семьи и более здоровые привычки, а не побуждать рост социальных проблем", - указал читатель.

Пресс-секретарь Norfа Дарюс Рилишкис прокомментировал письмо читателя так: "Благодарим покупателя за замечание. Мы учтем его. В ближайшее время товары в магазине расставят иначе".