Увеличится количество рейсов AirBaltic из Вильнюса в Ригу и Таллин

Планируется, что с марта компания будет летать Ригу 39 раз в неделю вместо 34 (коло 5-6 рейсов ежедневно), а в Таллин – вместо 11-ти шестнадцать раз (2-3 рейса ежедневно).

С марта следующего года AirBaltic также начнет летать из Риги в Манчестер (Соединенное Королевство), Берген и Тронхейм (Норвегия), а также в Ереван (Армения).

airBaltic предлагает прямые авиарейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж.