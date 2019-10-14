Увеличится количество рейсов AirBaltic из Вильнюса в Ригу и Таллин

Латвийская авиакомпания AirBaltic с весны следующего года будет чаще летать из Вильнюса в Ригу и Таллин, сообщила компания.
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Планируется, что с марта компания будет летать Ригу 39 раз в неделю вместо 34 (коло 5-6 рейсов ежедневно), а в Таллин – вместо 11-ти шестнадцать раз (2-3 рейса ежедневно).

С марта следующего года AirBaltic также начнет летать из Риги в Манчестер (Соединенное Королевство), Берген и Тронхейм (Норвегия), а также в Ереван (Армения).

airBaltic предлагает прямые авиарейсы из Вильнюса в Амстердам, Берлин, Мюнхен, Париж.

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