Инвестиции в страны Европейского союза (ЕС) составили 88,9%, а в страны зоны евро - 71,1%, говорится в отчёте Банка Литвы и Департамента статистики страны.

В третьем квартале 2019 года объём ПИ за рубежом достиг 43,4 млн евро. Наибольший поток инвестиций был зафиксирован в Эстонии (36,4 млн евро). Увеличились инвестиции в профессиональные, научные и технические предприятия (41,5 млн евро).