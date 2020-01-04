По предварительным данным, накопленные прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ) литовских инвесторов на конец сентября прошлого года составили 4,18 млрд евро, что на 5,9% больше, чем за такой же период 2018 года.
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Инвестиции в страны Европейского союза (ЕС) составили 88,9%, а в страны зоны евро - 71,1%, говорится в отчёте Банка Литвы и Департамента статистики страны.

В третьем квартале 2019 года объём ПИ за рубежом достиг 43,4 млн евро. Наибольший поток инвестиций был зафиксирован в Эстонии (36,4 млн евро). Увеличились инвестиции в профессиональные, научные и технические предприятия (41,5 млн евро).

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