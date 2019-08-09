В этом году контролируемый концерном SBA литовский производитель трикотажа Utenos trikotazas трудоустроил 15 швей из Вьетнама и намерен привести еще швей из этой страны, сообщила литовская газета Lietuvos rytas.
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"Если все будет складываться хорошо, то мы надеемся увеличить эту цифру в следующем году до 40, чтобы сформировать одну швейную линию", – сказал в интервью газете гендиректор Альгирдас Шабунас.

Он заверил, что вьетнамским швеям платят такие же зарплаты, как и литовским, у них те же социальные гарантии, однако вьетнамцы обходятся дороже, поскольку за них приходится вносить плату агентству по найму.

По данным службы занятости, в первом полугодии этого года литовские работодатели искали 1914 швей, скорняков или шляпников, а на эти места претендовал всего 621 человек с такой специальностью.

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