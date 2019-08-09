"Если все будет складываться хорошо, то мы надеемся увеличить эту цифру в следующем году до 40, чтобы сформировать одну швейную линию", – сказал в интервью газете гендиректор Альгирдас Шабунас.
Он заверил, что вьетнамским швеям платят такие же зарплаты, как и литовским, у них те же социальные гарантии, однако вьетнамцы обходятся дороже, поскольку за них приходится вносить плату агентству по найму.
По данным службы занятости, в первом полугодии этого года литовские работодатели искали 1914 швей, скорняков или шляпников, а на эти места претендовал всего 621 человек с такой специальностью.
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