Успех небольшой компании во время пандемии: заказов стало в 5 раз больше

Компания находится в деревне Кабалда (Ширвинтский район). Журналистов встретила директор компании Эвелина Буйвидене и рассказала о деятельности фирмы.

"В набор для вышивания входит ткань, нитки, схема", – рассказала она.

Компания Riolis была основана в 1996 году в России. Это бывший семейный бизнес, опыт производства таких наборов семья привезла из Испании. В Литве ЗАО Riolis открылось в 2010 году. Цель - открытие европейского рынка сбыта.

"Мы открыли офис, арендовали помещение и склад. Из России уже привозили произведенную продукцию, так жили 4-5 лет. Но не все было так легко, мы думали, откроются границы, все будут покупать. Но для того, чтобы клиенты узнали о товаре, оценили качество, потребовалось 3-4 года. За это время у нас появились первые клиенты в США, потом открылись и другие двери", – рассказала Буйвидене.

Еще спустя 5 лет компания сама стала заниматься производством в Ширвинтском районе, приобрела помещения.

"Я дитя постсоветского периода, сначала сомневалась, точно ли российская компания сможет сохранить качество, но я сейчас горжусь и могу смело сказать - мои сомнения развеялись", – сказала она.

Сегодня из Ширвинтского района наборы для вышивания экспортируют в 45 стран, это видно по карте, которая висит на стене в кабинете директора. Среди этих стран и Австралия, и Япония, и Китай, ЮАР и т.д.

"В Литве остается всего 1-2% продукции", – заметила она, сказав, что литовские женщины больше вяжут, чем вышивают.

Буйвидене сказала, что на сегодняшний день их задача - завоевание американского рынка.

"А еще Турция и Индия. У нас в Турции был неплохой клиент, но потом сменили менеджера. Турецкие женщины любят вышивание", – прибавила она.

На вопрос, какова связь компании с Россией на сегодняшний день, Буйвидене ответила, что она минимальна, и ею из России не управляют.

"Мы созваниваемся, они знают, что мы делаем, к чему идем, какие у нас клиенты, но так у нас есть полная независимость и свобода действий. Российская компания больше работает в своей стране, в Украине, Беларуси. Мы туда не лезем", – сказала Буйвидене.

"Во время пандемии COVID-19 количество заказов у нас увеличилось в 5 раз. Больше всего заказов поступало из США. В Европе количество заказов выросло в 3 раза, в основном в Германии, Англии, Франции. Однажды утром приходим на работу – и понимаем, что у нас нет таких мощностей. Стояли у станков и сами: и глава производства и я. И так было 3 месяца с начала марта", – рассказала она.

По ее словам, во время пандемии пришлось работать сверхурочно, потом в две смены, искали дополнительно работников.

"У нас работали и специалисты по маникюру и парикмахеры. За время карантина количество работников у нас удвоилось - с 15 до 30", – рассказала Буйвидене. Она поведала, что некоторых приняли временно, сейчас в компании постоянно работают 20 человек.

"Американцы нам рассказали, что в первые месяцы пандемии они получали хорошие пособия, сидели дома, инвестировали в хобби. <..> Несмотря на то, что количество заказов увеличилось в 5 раз, доходы увеличились в 2-3 раза. Сейчас ситуация стабилизировалась", – сказала она, заметив, что в их секторе наблюдается сезонность.

"Летом люди больше времени проводят на природе, поэтому продажи бывают меньше. Сезон длится с конца сентября по апрель – начало мая, но этот год был другим. Все началось в марте, а завершилось к середине лета. Сентябрь уже напоминал сентябрь прошлого года", – заметила Буйвидене, которую беспокоит возможность второй волны.

"Важно подготовиться к этому, ведь за время пандемии клиенты даже не заметили, что мы сталкиваемся с проблемами. А для нас это было время стресса и бессонных ночей", – рассказала она.

По данным "Содры", в августе в компании было 22 работника, средняя их зарплата составляла 1109,63 евро "на бумаге". В марте и апреле средняя зарплата была 1396-1421 евро "на бумаге". Доходы компании в 2019 году составили 500 001 – 1 000 000 евро.