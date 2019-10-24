Журналисты TV3 рассказал, что вильнюсец, который много лет проработал на железной дороге, после ухода из компании все еще боится преследования, но не может молчать о проблемах. Он убежден – ездить на поездах в Литве небезопасно.

"Сократили немало машинистов, машинист ездит один, поэтому уровень безопасности снизился. Когда едут два машиниста, один что-то заметит или помощник заметит, успеет посоветовать или предупредить, а когда один - может отошел, может не заметил", – сказал он, заметив, что при таких условиях работы машинисты быстрее переутомляются, а нагрузка у них большая.

"Они работают больше 300 ч. в месяц, говорят, просто едут и спят, а это очень опасно", – сказал бывший работник "ЛЖД".

Глава профсоюза "Солидарность" Федаравичюс согласился с такими данными и сказал, что нагрузка сейчас – неподъемная, но по одному машинисты работают в Литве уже давно.

По его словам, серьезные перемены настали в 2016 году, когда сократилось число машинистов.

"Тогда подготовили много машинистов, они работали помощниками, многие ушли, многих уволили. Сейчас "ЛЖД" уже год ищет машинистов. Представьте себе, любой работник со склада может стать машинистом, достаточно пройти 3–4-месячные курсы.

Раньше учились 5–6 лет, ведь это очень ответственная работа, надо столько знать, что некоторые и 10 лет учатся", – сказал Федаравичюс об уровне компетентности машинистов.

По его словам, новички ездят по вокзалам, дальше их не выпускают, они часто попадают в ДТП.

"Они там делают, что хотят, и на красный свет ездят. Было такое, что столкнулись, маневрируя на вокзале. "ЛЖД" немало ДТП скрывает", – сказал глава профсоюза.

По его словам, темп работы машинистов вызывает беспокойство - у людей немного времени на отдых, поэтому они переутомлены.

"Люди отказываются работать, а им говорят, что они обязаны, поскольку подписались. Бывает и 300 ч. работают в месяц. Проблема переутомления существует давно, сами машинисты на встречах с руководством говорят, что иногда не помнят, как проезжают 3–5 км", – сказал он.

По словам Федаравичюса, за сверхурочные платят; "ЛЖД" говорит о солидных зарплатах, но, по словам представителя профсоюзов - сверхурочные и поднимают средний заработок. Он подчеркнул, что хотят принять регламент, в соответствии с котором люди не должны работать.

"Должны быть границы, неважно, чего хочет человек. Он может хотеть и жить в тепловозе, но так нельзя", – сказал он.

По словам Федаравичюса, был инцидент, во время которого машинист покинул поезд, а тот поехал дальше.

"Хорошо, через 2 км остановился, попалась горка на пути. А если бы разогнался, то со всем грузом мог бы уехать в любое место в Литве", – рассказал он.

Пресс-секретарь "ЛЖД" Юстина Молите сказала DELFI, что в последние годы количество машинистов в компании почти не меняется.

Она напомнила, что в грузовой компании LG CARGO работают 525 машинистов, это на 30 больше, чем в 2018 г.

"В пассажирской компании LG Keleiviams работают 164 машиниста – на 49 больше, чем в 2018 г.

В этом году мы надеемся принять в LG CARGO 16 машинистов и 5 в компанию LG Keleiviams", – рассказала Молите.

По ее словам, в зависимости от маршрута, типа состава, локомотива едет один или два машиниста, за границу всегда едет машинист и кондуктор.

Компания предлагает своим работникам разные мотивирующие пакеты - курсы, страхование здоровья и др.

"Машинистам и их инструкторам в год дополнительно дают по две недели отпуска. Работники просят нас дать им больше поездок и дежурств. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально, за сверхурочные платят больше", – сказала специалист.

На вопрос о ДТП, она ответила" "Если оценить рост масштабов грузовых и пассажирских перевозок, то уровень безопасности на 15% выше, чем в 2018 году", – сказала Молите.

DELFI интересовался, есть ли проблемы с переутомлением работников из-за сверхурочной работы.

"Компания, организуя работу, соблюдает закон и требования режима рабочих часов и отдыха, также все эти моменты указаны в Коллективном договоре. Допустимый максимум сверхурочных установлен законом. С учетом всех законодательных актов, машинистам, которые оценивают свои физические возможности, разрешают работать сверхурочно", – ответила специалист.

По словам Молите, компания инвестирует в стажировку и обучение работников.

"Новые работники самостоятельно могут управлять локомотивом почти через год после начала процесса обучения, практики и сдачи экзаменов", – сказала она.

На вопрос, обо всех ли ДТП сообщает компания, Молите ответила: "Компания разработала схемы уведомления о ДТП, с которыми ознакомлены все работники ж/д транспорта. Они должны сообщать обо всех ДТП и опасных ситуациях".

Министерство транспорта и коммуникаций признало, что в "ЛЖД" косвенно признала, что есть проблемы со временем работы машинистов. Министерство встречалось с представителями трех профсоюзов и обсуждало этот вопрос.

Государственная инспекция по труду указала, что с 2018 г. по 17 октября 2019 года получила 11 жалоб, связанных с деятельностью "ЛЖД". Большая их часть касается рабочего режима, но подтвердились лишь две жалобы 4. Последнее анонимное сообщение поступило 7 октября, поскольку не были указаны конкретные обстоятельства, ГИТ отказалась его рассматривать.