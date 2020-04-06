Уровень безработицы в Литве за неделю вырос до 10,3%

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Зарегистрированная безработица в Литве за прошедшую неделю повысилась на 0,5 проц. пункта и 6 апреля достигла 10,3%, сообщает Служба занятости.
Неделю назад зарегистрированная безработица была 9,8%.
За период с 30 марта до 5 апреля работодатели зарегистрировали в Службе занятости 2,4 тыс. свободных рабочих мест - на 909 мест (61,8%) больше, чем на второй неделе карантина, однако на 2,7 тыс. (53,6%) меньше по сравнению с таким же периодом 2019 года.
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