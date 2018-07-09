Уровень безработицы в Литве за месяц повысился на 0,2 пункта до 8,3%

По данным Литовской биржи труда, в конце июня в стране было 143,1 тыс. безработных - на 2,8 тыс. (2%) больше, чем в конце мая, и на 14,3 тыс. (11,1%) больше, чем в конце июня прошлого года.

Работодатели в июне зарегистрировали 37,1 тыс. свободных рабочих мест, территориальные биржи труда помогли трудоустроиться 13,1 тыс. человек.