По данным Литовской биржи труда, в конце марта в стране было 162,2 тыс. безработных - на 1,3 тыс. (0,8%) больше, чем в конце февраля, и на 13,6 тыс. (9,2%) больше, чем в конце марта прошлого года.
За март территориальные биржи труда помогли трудоустроиться 13,8 тыс. человек - на 27,1% больше, чем месяц назад, но на 5,6% меньше, чем год назад.
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