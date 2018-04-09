Уровень безработицы в Литве в начале апреля был 9,2% – на 0,1 пункт выше, чем в начале мая, и на 0,9 пункта выше, чем год назад.
© DELFI / Audrius Solominas

По данным Литовской биржи труда, в конце марта в стране было 162,2 тыс. безработных - на 1,3 тыс. (0,8%) больше, чем в конце февраля, и на 13,6 тыс. (9,2%) больше, чем в конце марта прошлого года.

За март территориальные биржи труда помогли трудоустроиться 13,8 тыс. человек - на 27,1% больше, чем месяц назад, но на 5,6% меньше, чем год назад.

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