Уровень безработицы в Литве вырос до 12%

aA

Уровень безработицы в Литве составил 12% – это на 0,2 проц. пункта больше, чем неделю назад. С начала карантина в середине марта число безработных выросло на 45,6 тыс., или на 28,2%.