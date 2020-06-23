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Уровень безработицы в Литве составил 12% – это на 0,2 проц. пункта больше, чем неделю назад. С начала карантина в середине марта число безработных выросло на 45,6 тыс., или на 28,2%.
По данным службы занятости, в понедельник в стране было 206,1 тыс. безработных.
На минувшей неделе основная часть новых безработных была до этого задействовала в торговых (23,6%) и на производственных предприятиях (20,6%).
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