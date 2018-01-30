По данным Департамента статистики, на основе предварительных результатов исследования занятости населения, в 2017 году в стране было 103,1 тыс. безработных, работали 1,335 млн. жителей.

За год количество занятых жителей сократилось на 6,6 тыс. (0,5%), безработных – на 13 тыс. (11,2%).