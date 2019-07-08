На 1 июля в стране было зарегистрировано 138500 ищущих работу человек, свидетельствуют данные Службы занятости. За месяц их количество выросло на 1,4%.
В июне литовские школы начали искать учителей – потребность в них, по сравнению с маем, выросла почти в три раза. В школах не хватало 169 учителей – в основном английского и литовского языка, музыки и математики.
Летом на рынке труда также пользуются спросом продавцы, повара, пекари и кондитеры, водители грузовых транспортных средств.
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