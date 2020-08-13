aA
Зарегистрированный уровень безработицы в июле составил в Литве 12,8% и был на 0,7% выше, чем месяц назад, и на 4,8% выше, чем год назад, показывают данные Службы занятости.
Уровень безработицы в Литве в июле вырос до 12,8%
© Shutterstock nuotr.

Как сообщает служба, похожие показатели безработицы фиксировались в начале 2012 года.

На 1 августа нынешнего года в стране было зарегистрирована 221 000 безработных - на 83 600 больше, чем год назад, и на 12 900 больше, чем на 1 июля нынешнего года.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Экономисты о последствиях ситуации в Беларуси для экономики Литвы: некоторым секторам будет нелегко (39)

Экономисты полагают, что ситуация в Беларуси в...

Исследование: коронавирус в Литве появился раньше, чем думали (19)

Выясняется, что COVID–19 в Литву пришел раньше, чем...

Журналисты и СМИ Литвы выражают поддержку подвергающимся преследованиям коллегам в Беларуси (5)

Редакторы средств массовой информации (СМИ) Литвы в...

Полиция провела профилактический рейд на взморье (6)

Отдыхающие, которые приезжают, чтобы посмотреть на...

Коротко: самая спокойная ночь после выборов в Беларуси (28)

Ночь со среды на четверг в Беларуси стала самой...

|Maža didelių žinių kaina