Уровень безработицы в Литве в июле вырос до 12,8%

Как сообщает служба, похожие показатели безработицы фиксировались в начале 2012 года.

На 1 августа нынешнего года в стране было зарегистрирована 221 000 безработных - на 83 600 больше, чем год назад, и на 12 900 больше, чем на 1 июля нынешнего года.