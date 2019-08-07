Зарегистрированный в Литве уровень безработицы в июле был 8% – такой же, как в июне, и на 0,2% меньше, чем в июле прошлого года.
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На 1 августа в стране зарегистрировано 137,4 тыс. безработных – на 1,1 тыс. меньше, чем месяц назад, и на 5,7 тыс. меньше, чем год назад, показывают данные Службы занятости.

В июле стало больше абсольвентов – поиски работы начало 1,6 тыс. юношей и девушек.

В середине лета по сравнению с июнем спрос на рабочую силу вырос почти на 10% – работодатели за месяц зарегистрировали 32,7 тыс. свободных рабочих мест, из них 23,7 тыс. новых.

Самая низкая безработица в прошлом месяце была в Клайпедском уезде (6%), самая высокая – в Утенском уезде (11,2%).

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