По данным Службы занятости, на 1 марта в стране было 161,6 тыс. безработных – это 9,4% всего населения страны трудоспособного возраста. По сравнению с 1 марта 2019 года уровень безработицы за год тоже вырос на 0,2 проц. пункта.
В инфосистеме службы в феврале зарегистрировано 28,8 тыс. предложений по трудоустройству – на 2,9 тыс. больше, чем в январе, и на 5,7 тыс. больше, чем в феврале 2019 года.
В Службу занятости в прошлом месяце обратилось 21,3 тыс. безработных – на 29,3% меньше, чем в январе, и на 13,2% больше, чем за такой же период прошлого года.
За месяц трудоустроено 21,4 тыс. человек – на 14% меньше, чем в январе, но на 5,1% больше, чем в феврале прошлого года.
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