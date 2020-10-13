Несмотря на это, темпы роста безработицы замедляются - в августе она выросла на 0,9 пункта. В октябре прошлого года зарегистрированная безработица составляла 8%, сообщила Служба занятости.
На 1 октября в стране было 243,3 тыс. безработных.
Спрос на рабочую силу в минувшем месяце по сравнению с августом снизился на 5,7% – в сентябре было зарегистрировано 37,9 тыс. предложений по трудоустройству (в прошлом году – 34,7 тыс.).
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