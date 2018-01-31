За год уровень безработицы в Литве снизился на 0,5 пункта, а за месяц вырос на 0,1 пункта до 7,1%, показывают обнародованные в среду данные Евростата.

Во всем ЕС за год он снизился на 0,9 пункта, а за месяц не изменился и был 7,3%.

В Латвии уровень безработицы за год снизился на 1,3 пункта, а за месяц не изменился и был 8,1%. Эстония не представила свои новейшие данные Евростату.