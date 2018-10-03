Безработица в еврозоне опустилась до 8,1 процента, это самый низкий показатель почти за десять лет — с ноября 2008 года. Об этом в понедельник, 1 октября, сообщает Евростат. В июле этого года показатель был 8,2 процента, в августе прошлого года — 9 процентов.
Уровень безработицы в Евросоюзе — 6,8 процента, в августе прошлого года он составлял 7,5 процента.
По состоянию на август этого года самая низкая безработица в Чехии — 2,5 процента, а также в Германии и Польше (по 3,4 процента). Самый высокий уровень безработицы в этом месяце был зафиксирован в Греции (19, 1 процента) и в Испании (15,2 процента).
Литва с уровнем безработицы 6,2 процента находится на 16 месте, уступая Ирландии и Словении, но опережая Швецию и Бельгию.
Среди молодежи, по данным Евростата, безработными в Евросоюзе считались 3,315 млн человек, из них в еврозоне — 2,367 млн. Здесь Евростат учитывал людей младше 25 лет.
По сравнению с августом прошлого года число безработных молодых людей в ЕС снизилось на 431 тысячу, в еврозоне — на 275 тысяч человек.
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