По данным Реестрового центра, компания Tallink Fast Food Lithuania учреждена 11 ноября, ее возглавляет Яак Вескимейстер.
Единственным акционером Tallink Fast Food Lithuania является учрежденная Tallink Grupp для управления закусочными в странах Балтии дочерняя компания Tallink Fast Food.
В сентябре сообщалось, что первые рестораны быстрого питания Burger King в Эстонии Tallink Grupp откроет зимой, а в Литве и в Латвии – в первом полугодии 2020 года. В странах Балтии планируется создать почти 800 новых рабочих мест.
Договор франчайзинга с Burger King группа Tallink Grupp подписала на 20 лет.
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