Управляющая "Дружбой" в Беларуси компания не получит от Orlen Lietuva 77 млн евро

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) 9 марта отказался удовлетворить требования белорусской компании и оставил в силе определение Шяуляйского окружного суда за март 2018 года.
"После перехода в собственность Литвы находящейся на территории Литвы части магистрального нефтепровода такая же правовая судьба постигла связанный с ним неразрывной функциональной связью второстепенный объект - технологическую нефть", - говорится в определении АСЛ.
Литовские СМИ в 2015 году писали, что при починке в природоохранных целях недействующего нефтепровода "Дружба" предприятие Orlen Lietuva выкачало находившуюся там нефть, что оказало единовременное положительное влияние на результаты деятельности завода.
Россия закрыла нефтепровод "Дружба" в июле 2006 года, сразу после того, как Мажейкский НПЗ был продано польскому концерну Orlen. Это решение было мотивировано тем, что нефтепровод нуждается в ремонте, однако в Литве не сомневались, что это было политическое решение.
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