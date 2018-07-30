"Никто не подготовит для нас новых технических операторов, нет таких курсов. В этом есть определенные достоинства – на работу мы принимаем "зеленого" человека и обучаем его. Обычно у нас начинают работать студенты, из которых получаются хорошие специалисты. Мы стараемся беречь наших работников. Я сам начал работу в компании в 2005 г. с должности начальника смены. Дорос до главного технолога, позже стал директором производственной части, ну а сейчас – генеральный директор. Я живой пример того, что здесь можно сделать карьеру", – сказал Радаевас.
Он не скрывает, что взрастить и сохранить работника непросто.
"С зарубежным рынком мы не можем конкурировать, но по Литве у нас зарплата неплохая. Конечно, жаль, если человека перекупает другая компания, поскольку на подготовку работника нужен год, работающего у компьютера – два года. Но если работник и уходит, то обычно не к конкурентам: или эмигрирует или выбирает другую сферу", – сказал Радаевас.
Публично сообщается, что зарплата в компании - в среднем 2581 евро "на бумаге".
Специалисты здесь нужны всегда, но потребность в них невелика – многое делают при помощи компьютеров. В новом цеху работают всего 30 человек.
Немного людей работает и в исследовательской лаборатории.
"40 000 исследований в год у нас выполняют 9 специалистов. Для сравнения, в компании Klaipėdos vandenys 12 человек выполняют 27 000 исследований в год. Разница очевидна, у нас все автоматизировано, у нас много новой и современной аппаратуры, рабочие места оптимизированы", – сказала глава лаборатории Татьяна Любимова.
Компания работает в Клайпедской свободной экономической зоне.
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