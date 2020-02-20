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Создатель платформ виртуальной реальности датского капитала Unity Technologies, открывший в среду новый офис в Вильнюсе, планирует трудоустроить еще 50 специалистов, сообщило агентство поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.
Annie Spratt / Unsplash
Annie Spratt / Unsplash

По словам вице-министра экономики и инноваций Элиюса Чивилиса, ожидается, что деятельность Unity Technologies будет поощрять компании по созданию игр обосновываться в Литве.

"Надеемся, что эти компании своей успешной деятельностью будут поощрять учреждение новых компаний по созданию игр именно в нашей стране, что будет способствовать общему экономическому росту Литвы", – отметил в пресс-релизе Э . Чивилис.

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Глава Investuok Lietuvoje Мантас Катинас отметил, что деятельность Unity Technologies повышает компетенции страны в сфере создания игр и платформ виртуальной реальности.

Эта компания работает в Литве с 2009 года, у нее 120 сотрудников.

Unity Technologies была создана в 2004 году в Копенгагене, в 2019 году она оценивалась в 6,2 млрд долларов США.

ru.DELFI.lt
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