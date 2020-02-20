По словам вице-министра экономики и инноваций Элиюса Чивилиса, ожидается, что деятельность Unity Technologies будет поощрять компании по созданию игр обосновываться в Литве.
"Надеемся, что эти компании своей успешной деятельностью будут поощрять учреждение новых компаний по созданию игр именно в нашей стране, что будет способствовать общему экономическому росту Литвы", – отметил в пресс-релизе Э . Чивилис.
Глава Investuok Lietuvoje Мантас Катинас отметил, что деятельность Unity Technologies повышает компетенции страны в сфере создания игр и платформ виртуальной реальности.
Эта компания работает в Литве с 2009 года, у нее 120 сотрудников.
Unity Technologies была создана в 2004 году в Копенгагене, в 2019 году она оценивалась в 6,2 млрд долларов США.
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