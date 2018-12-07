Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том же самом предприятии работодатели не смогут платить меньшую минимальную зарплату, чем местным жителям.
Europos krepšinio čempionatas 2015. Lietuva - Ukraina
© DELFI / Kiril Čachovskij

Это предусмотрено в литовско-украинском межправительственном соглашении о трудоустройстве и сотрудничестве в области трудовой миграции, которое в пятницу подпишет в Киеве министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщило Министерство социальной защиты и труда.

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В соглашении также оговариваются обязательные условия труда командированных работников, устанавливается порядок информирования о командированных работниках. Новые условия в связи с выдачей разрешений на работу или временных видов на жительство в соглашении не устанавливаются.

Ожидается, что соглашение поможет уменьшить масштабы нелегальной работы и защитить права трудовых мигрантов.

В последнее время среди всех иностранцев, приезжающих в Литву, растет процент граждан Украины. За период с января по октябрь украинцам выдано 18,9 тыс. многократных национальных виз или 60% всех трудовых виз. Временный вид на жительство в Литве получили 9 тыс. украинцев (60% всех таких выданных видов на жительство).

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