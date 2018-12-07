Это предусмотрено в литовско-украинском межправительственном соглашении о трудоустройстве и сотрудничестве в области трудовой миграции, которое в пятницу подпишет в Киеве министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщило Министерство социальной защиты и труда.
В соглашении также оговариваются обязательные условия труда командированных работников, устанавливается порядок информирования о командированных работниках. Новые условия в связи с выдачей разрешений на работу или временных видов на жительство в соглашении не устанавливаются.
Ожидается, что соглашение поможет уменьшить масштабы нелегальной работы и защитить права трудовых мигрантов.
В последнее время среди всех иностранцев, приезжающих в Литву, растет процент граждан Украины. За период с января по октябрь украинцам выдано 18,9 тыс. многократных национальных виз или 60% всех трудовых виз. Временный вид на жительство в Литве получили 9 тыс. украинцев (60% всех таких выданных видов на жительство).
Agrokoncernas просит руководство страны дать оценку действиям министра Линкявичюса (17)
Agrokoncernas называет вредительским обращение министра...
Улучшаются условия для работающих в Литве украинцев: платить будут не меньше, чем литовцам (64)
Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том...
В зимние праздники временно остановятся межбанковские переводы
Во время зимних праздников ненадолго остановятся...
Закат Small Planet Airlines: компания просит возбудить дело о банкротстве (1)
6 декабря директор Small Planet Airlines обратился в суд с...
TOP новостей
Подготовка к акции протеста в Вильнюсе: автобусы для участников и вооруженная полиция (22)
9 декабря в Вильнюсе жители Литвы проведут шествие и...
Гарри Каспаров в Вильнюсе: Агония режима может быть продолжительной и кровавой (117)
Говорить о возможности перестройки российского...
Участники Форума свободной России в Вильнюсе: "ЕC – это спонсор путинизма, большая война неизбежна" (173)
Европейский Союз является спонсором путинизма. Об...
Улучшаются условия для работающих в Литве украинцев: платить будут не меньше, чем литовцам (64)
Работающим в Литве украинцам за такую же работу на том...
Литва расширила "черный список" россиян в связи с событиями в Керченском проливе (65)
Литва в пятницу расширила "черный список" граждан...