Украинский производитель корма для животных Kormotech построит завод в Литве

Один из лидирующих на Украине производителей корма для домашних животных Kormotech планирует построить в Кедайняй новый завод.
© DELFI / Karolina Pansevič

В завод в Кедайнской свободной экономической зоне (СЭЗ) украинская компания Kormotech собирается инвестировать более 6 млн евро, на новом предприятии будет работать около 70 человек, сообщило агентство по поощрению зарубежных инвестиций в Литве Investuok Lietuvoje ("Инвестируй в Литве").

"В Литве мы будем производить продукты под своими товарными марками (Optimeal, CLUB 4 PAWS, Miau!, Gav!) и для частных брендов наших партнеров. У Литвы есть серьезное географическое преимущество, а в СЭЗ созданы в СЭЗ привлекательные условия для осуществления деятельности, особенно важны налоговые льготы в течение первых 10 лет", - сказал для пресс-релиза гендиректор компании Ростислав Вовко.

По его словам, компания намерена расширяться на рынках Европы, Скандинавии и Америки.

Kormotech производит корм для кошек и собак, в Кедайняй она будет производить 20 тыс. тонн продукции в год.

Открыть завод в Кедайняй планируется в 2019 году. Продукты Kormotech экспортируются в 16 стран, в этом году компания получила разрешение экспортировать их в США.

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