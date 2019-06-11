Украинский предприниматель рассказал о трех плюсах жизни в Литве

Да и в случае чего, найти в Украине работу было нетрудно: в начале 80-х Станислав окончил Донецкое высшее военно-политическое училище, в конце 90-х – Донецкий университет экономики и торговли.

Но внезапно жизнь перевернулась: уже два Гоцуляк ведет бизнес в Литве, открыв небольшое кафе около вильнюсского Костела Петра и Павла. Переезд в другую страну – это долгий путь, на котором любой человек встречает трудности, неожиданные «подводные камни», непредвиденные разочарования. И, вместе с тем, это всегда шанс на новый успех. Как живется украинскому предпринимателю в Литве? Об этом мы и поговорили со Станиславом.

- Как вы вдруг оказались в Литве?

- Пять лет назад у меня не было никаких планов, связанных с [этой страной]. А вот два года назад я женился на гражданке Литвы. Причиной моего пребывания в Литве является мой брак, наш союз – то, что у меня здесь семья.

- То есть вы эмигрант по любви.

- Ну, если можно так назвать, то да.

- С момента приезда и по сей день, насколько разнятся ваши впечатления от жизни в Литве? Что-то изменилось в восприятии?

- Мои первые визиты в Литву начались раньше, примерно три года назад. Я ее видел больше с фасадной стороны, с исторической, с культурной. Часто бывал в Старом городе. Но чем больше я живу здесь, тем мне любопытнее и интереснее и жить, и сейчас уже работать. Я узнаю людей, какие группы людей существуют в Литве. Я считал, что есть литовцы и русскоязычное население. А оказывается, очень большой пласт польского народа составляет жителей Литвы. Потому чем дольше ты живешь здесь, тем интереснее становится, открываются новые грани.

- Какие именно грани?

- В Литве очень хорошо развивается культура: музыкальная, театральная, художественная. И, конечно же, культура производства бизнеса, которой я не чужд. Ну а наше соседство с музыкальной и художественной школами особенно приоткрывает для меня новую грань этой страны – уже, наверное, нашей страны.

- В дальнейшем, в перспективе, видите ли вы себя гражданином? Хотели бы получить гражданство Литвы?

- Трудно сказать, потому что получение литовского гражданства предполагает выход из украинского. Украина мне дорога и, несмотря на то, что нахожусь вне Украины, я переживаю, живо интересуюсь тем, что происходит на моей Родине. Поэтому сейчас сказать однозначно я еще не готов, но все мои жизненные планы связаны с Литвой.

- Какую вы видите главную трудность или проблему, с которой вам до сих пор приходится сталкиваться в Литве?

- Самая большая проблема – для меня, во всяком случае – это языковая. Несмотря на то, что для меня языки никогда не являлись особой сложностью, и несмотря на то, что я человек коммуникабельный, все равно сложность – в моем возрасте. И изучение нового языка является самым сложным моментом в интеграции.

- Какие вы находите способы изучения литовского? Это общение с друзьями, с коллегами?

- Это было и обучение с частным преподавателем, и несколько месяцев обучения в классе, и, конечно же, общение. Но, наверное, самый большой шаг в изучении языка я сделал тогда, когда начал работать, а суть моей работы – общение с клиентами. Объяснение, какие у нас блюда, чем они хороши, почему они здоровые, вкусные и так далее. И эта разговорная практика и дает постепенную, steb by step, подвижку в изучении языка. Когда ты хочешь найти общий язык, ты находишь его и используешь все средства: либо это английский язык, который понимают большинство живущих в Литве, либо это русский. Если ты хочешь, чтобы тебя поняли, ты всегда найдешь пути.

- Как происходит общение с соотечественниками-украинцами? Ведь по статистике порядка 50-ти тысяч человек по разным причинам приехали в Литву из Украины. Вы поддерживаете какие-то контакты?

- На сегодняшний день это, скорее, виртуальное общение – через социальные сети. Это и общение в группах по изучению языка. И это, конечно, общение в нашем бистро.

- А есть ли какие-то сообщества граждан Украины, которые приезжают и общаются друг с другом? Или же это выглядит разрозненно?

- Есть "Общество украинцев в Литве". Я уже несколько раз получал приглашения, но все время, в связи с загруженностью на начальном этапе бизнеса, не получается принять очное участие. Поэтому пока виртуально.

- То есть с традиционной украинской общиной, которая существует в Литве уже давно, контакт есть.

Есть. Например, общались, когда была пятая годовщина событий на Майдане. [Затем] в связи с выборами президента Украины, которые сейчас проходили.

- Как вы себя ощущаете в Литве? Как житель страны, который недавно приехал и стал частью литовского общества? Как часть местной украинской диасапоры?

- Наверное, как житель Литвы, который ищет и находит свое место в этом социуме, в этой общности людей. И который хочет быть полезным этому социуму.

- Насколько для вас актуально сохранение родного украинского языка в Литве? И вообще как вы удовлетворяете культурные потребности, связанные с сохранением своей украинской идентичности?

- На сегодня пока только виртуально. Но у меня есть очень хороший пример: друзья уже много лет живут в Австрии, в Вене. И они лет пять-шесть назад открыли воскресную украинскую школу в Вене. У них дети – школьники, и их опыт мне очень интересен. Как знать? Может быть, когда-то будет время и мы сможем такую школу открыть.

- Вы хотели бы открыть такую школу?

- Мне любопытно. Я по первому своему диплому – учитель истории и обществоведения, офицер-политработник. Поэтому не исключено, ведь мне это интересно и близко.

- То есть, как я понимаю, если бы такая школа была, то дети туда ходили бы? Имеются ввиду дети украинцев, приезжающих в Литву.

- Думаю, да. Во всяком случае, их родители были бы заинтересованы в том, чтобы поддерживать, культивировать и украинский язык, и культуру. Потому что я убеждаюсь: даже то немногое, что я иногда говорю об Украине, об украинской культуре (не только шутки и анекдоты, но и исторические нюансы), вызывает живой интерес у людей, даже не только у украинцев.

- И под конец, могли бы назвать три плюса и три минуса жизни в Литве?

- Минус в том, что язык является сложностью и является сложным. [Далее], наверное, то, что ты находишься вдали от родины. Если говорить о третьем минусе, то объемы рынка Литвы, если сопоставить их с Украиной, значительно меньше. Ну а плюсы – Литва однозначно европейская страна. Однозначно уровень культуры людей мне импонирует и нравится. Ну и условия ведения бизнеса, конечно, вполне приемлемые, справедливые и честные.