Украинские авиалинии отменяют часть рейсов в Литву

Компания сообщила об этом в фейсбуке. Она сообщает от отмене части рейсов в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Австрию, Чехию и Данию.

"В связи с призывами правительств многих стран избегать публичных мероприятий и ограничить межгосударственные поездки спрос на авиапутешествия падает", – говорится в сообщении компании.

Между тем авиакомпании-лоукостеры WizzAir и Ryanair сообщили, что приостанавливают рейсы из Литвы в Италию, а WizzAir – и рейсы в Израиль.