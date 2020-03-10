Украинские авиалинии отменяют часть рейсов в Литву

Компания сообщила об этом в фейсбуке. Она сообщает от отмене части рейсов в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Австрию, Чехию и Данию.
"В связи с призывами правительств многих стран избегать публичных мероприятий и ограничить межгосударственные поездки спрос на авиапутешествия падает", – говорится в сообщении компании.
Между тем авиакомпании-лоукостеры WizzAir и Ryanair сообщили, что приостанавливают рейсы из Литвы в Италию, а WizzAir – и рейсы в Израиль.
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