Один из лидирующих в Украине производителей корма для домашних животных "Кормотех" приступает к строительству фабрики корма для собак и кошек в Кедайнской свободной экономической зоне.
© Rinkos aikštė / Dimitrijus Kuprijanovas

Планируется инвестировать в строительство фабрики около 6 млн евро, на ней будет работать около 20 сотрудников администрации и 70 рабочих на производстве, сообщила выбранная управляющим строительства компания Baltic Engineers.

Завершить строительство намечается в начале 2020 года, площадь фабрики составит 4500 кв. метров.

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Созданная в 2003 году во Львове компания "Кормотех" производит корм для кошек и собак, в Кедайняй она будет в год производить и упаковывать 28 тыс. тонн продукции.

Компания экспортирует свою продукцию в 19 стран, в прошлом году она получила разрешение экспортировать ее в США.

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