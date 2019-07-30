Планируется инвестировать в строительство фабрики около 6 млн евро, на ней будет работать около 20 сотрудников администрации и 70 рабочих на производстве, сообщила выбранная управляющим строительства компания Baltic Engineers.

Завершить строительство намечается в начале 2020 года, площадь фабрики составит 4500 кв. метров.

Созданная в 2003 году во Львове компания "Кормотех" производит корм для кошек и собак, в Кедайняй она будет в год производить и упаковывать 28 тыс. тонн продукции.

Компания экспортирует свою продукцию в 19 стран, в прошлом году она получила разрешение экспортировать ее в США.