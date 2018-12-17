Украинская компания информационных технологий Taurus Quadra в Клайпеде учреждает подразделение и уже вскоре планирует начать деятельность – создавать программное обеспечение. Это будет первое подразделение компании за границей.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

Руководитель Taurus Quadra Валентина Дарнопых сообщила BNS, что компания присматривалась к рынкам Польши, Австрии, Германии и Канады, но было решено обосноваться именно в Литве.

"Литву мы избрали потому, что эта страна поддерживает очень хорошие отношения с Украиной, поэтому отчасти это было и политическим решением. Я сама также родилась в этой стране, в Клайпеде. Именно поэтому в этом городе мы и планируем открыть новый офис", – сказала она BNS.

Статьи по теме:
СРФП проводит расследование о нелегальном трудоустройстве украинцев в Литве  (13)
Аркадий Бабченко: если Литва хочет стать социалистической республикой – дружите с Россией  (201)

По словам В. Дарнопых, в подразделении Taurus Quadra в Славутиче работают 25 человек, столько же планируется нанять и в Литве.

По данным Центра регистров, компания была учреждена в Литве 13 декабря, ее уставной капитал – 28 тыс. евро.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Граждане Украины пришли в ужас, осмотрев продаваемый в Литве Volkswagen (43)

Не секрет, что граждане Украины и других восточных...

Специалист по гибридным войнам: Россия предлагает "Бюро добрых услуг" для кандидатов в Украине (82)

Евгений Магда – кандидат политических наук, известный...

Бизнес

Украинская компания информтехнологий трудоустроит в Клайпеде 25 программистов (2)

Украинская компания информационных технологий Taurus Quadra...

Во время Рождества магазины не будут работать: объявлено время работы всех торговых центров (22)

В этом году ни один торговый центр в Литве не будет...

Строительство многоквартирных домов в Старом городе Вильнюса не возобновится (4)

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) не позволил...

В Таллине и Риге цены на топливо за неделю упали, в Вильнюсе не изменились (31)

В Таллине и Риге на минувшей рабочей неделе цены на...

В ноябре в Литве цена на электроэнергию была самой высокой в Балтийских странах (16)

В ноябре производство электроэнергии в Литве упало...

TOP новостей

Официальный калькулятор: какой станет ваша зарплата с начала 2019 года (28)

Объединение налогов работника и работодателя, новые...

Правящие Литвы готовят план "Б" пенсионной реформы (11)

В июле 2018 года парламентская оппозиция обратилась в...

Российский журналист получил подтверждение из Кремля: Паксас встречался с Путиным (334)

Российский журналист Константин Эггерт получил...

Pagrindinė šalies Kalėdų eglė Laikas Vilniuje Pagrindinė šalies Kalėdų eglė Laikas Vilniuje

Главная вильнюсская елка с высоты птичьего полета (21)

Вильнюсская елка в этом году украшена стилизованным...

Правительство Литвы говорит о 3 миллионах жителей, эксперты пожимают плечами (96)

До 2021 года правительство Литвы намерено...