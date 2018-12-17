Руководитель Taurus Quadra Валентина Дарнопых сообщила BNS, что компания присматривалась к рынкам Польши, Австрии, Германии и Канады, но было решено обосноваться именно в Литве.
"Литву мы избрали потому, что эта страна поддерживает очень хорошие отношения с Украиной, поэтому отчасти это было и политическим решением. Я сама также родилась в этой стране, в Клайпеде. Именно поэтому в этом городе мы и планируем открыть новый офис", – сказала она BNS.
По словам В. Дарнопых, в подразделении Taurus Quadra в Славутиче работают 25 человек, столько же планируется нанять и в Литве.
По данным Центра регистров, компания была учреждена в Литве 13 декабря, ее уставной капитал – 28 тыс. евро.
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