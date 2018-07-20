На сайте объявлений также можно найти автомобили, которые стоят меньше 1000 евро. И их много.

По словам Науяниса, украинцы в первую очередь берут автомобили с действующим техосмотром, поэтому и журналисты обращают внимание на такие авто.

Вот легендарная Audi 100 с техосмотром, она стоит 600 евро. Правда, ей уже почти 30 лет, но, по словам продавца, ее пробег не больше 270 000 км.

Можно найти машину и 21 века. Например, Nissan Primera 2002 г.в. стоит 890 евро. Тут перечислено много плюсов – управляемые окна, зимняя резина, кожаные сидения с подогревом и даже камера заднего вида. И это не все – автомобиль продают почти с полным баком дизельного топлива.

Если такая машина покажется дорогой, можно купить Ford Puma с пробегом 90 000 км, правда, ее техосмотр уже не действует.

Ford Mondeo 2002 г.в. стоит 750 евро. Техосмотр у него есть еще на год.

"Автомобиль технически исправен: действует кондиционер, коробка передач в отличном состоянии, заменено масло. Комплект зимней резины, есть запаска", – пишет покупатель.

Выбор широкий , но литовцы такими автомобилями не интересуются. Несмотря на это, они идут нарасхват.

"Такие автомобили не просто покупают, они идут нарасхват. Если автомобиль дешевый, автоматически он будет продан. По сути, дело ясное, его купит украинец. Литовцы как литовцы, им скорее всего такой автомобиль не нужен, но украинцы работают как "санитары". Можно даже так сказать, что они как профессиональные скупщики скупают такие авто и вывозят в Украину", – сказал DELFI Науянис.

По его словам, торговля протекает в прежнем режиме. То есть, в Украину вывозят автомобили с литовскими номерами. Трудно поверить, но украинцы скупают автомобили даже у тех, кто занимается скупкой металлолома.

"Я сам слышал, что украинцы покупают авто даже в скупке металлолома. Они умудряются сделать техосмотр и отогнать автомобиль в Украину. Украинцы, молдаване покупают такие автомобили, если бы их не было, это было бы проблемой. Тогда, скорее всего, все эти авто отправились бы на свалку или были проданы по частям. В определенном смысле в данной ситуации украинцы нас спасают", – не скрывает Науянис.